Жителей Башкирии терроризируют кабаны

Жители Уфимского района жалуются на кабанов, разгуливающих по деревне. В селе Сергеевка дикие животные на улицах уже давно стали частым явлением. Всё потому, что их разводит на своем участке одна из жительниц. Вот только кабаны не привыкли сидеть в загоне и нередко делают подкопы, выбираясь в чужие огороды, пугая население.

У стороннего наблюдателя эта картина вызвала бы умиление, но не у жителей Сергеевки. Кабанов, гуляющих по улице или огородам, здесь видят часто. И говорят, привыкнуть к такому невозможно.

Как рассказывает Разифа Сулейманова, она уже устала латать дыры в заборе после постоянных набегов кабанов. Да и урожай особо не соберёшь. Дикие свиньи порой съедают посаженное на грядках, прежде чем это успевает вырасти.

Кабаны в деревню вышли не из лесу. Они и сами, можно сказать, местные. Вот уже несколько лет их разводит на участке одна из жительниц.

Женщина в прошлом была заводчицей породистых собак — тибетских мастифов. Кабанов же она держит на мясо, которым и кормит четвероногих друзей. Однако после закрытия границ бизнес пришлось свернуть. Собак, по словам предпринимательницы, она больше не выводит. Те, что остались, доживают свой век. Девать их некуда.

Как говорят владельцы, животные просто порой не могут усидеть в загоне, оттого и делают вылазки. Жители тем временем подсчитывают ущерб.