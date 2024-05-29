В Москве состоялись премьеры двух фильмов киностудии «Башкортостан»

Накануне в Центральном Доме кинематографистов в Москве состоялись премьеры двух фильмов киностудии «Башкортостан». Это документальная и игровая ленты, над которыми работали сценарист Магафур Тимербулатов, режиссер Вилюра Исяндавлетова и композитор Камиль Абдуллин.

Фильм «Белый-белый снег» рассказывает, как в больнице в одной палате оказываются девочка из башкирской деревни, не знающая ни слова по-русски, и девочка, которая не понимает башкирского. Обе находят общий язык, и это становится началом дружбы.