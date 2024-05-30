Башкирский боксер вернулся с международного турнира с бронзовой наградой

В Хабаровске прошли соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. В состязаниях выступили спортсмены из 15 стран. Член сборной республики Хожиакбар Мамаюсупов стал третьим. Для него это второе успешное выступление в сезоне.
Не всё получалось у спортсмена на соревнованиях в начале года. Не так давно команда провела сборы в Приэльбрусье. Сейчас башкирские боксеры собираются в Сочи, где будут тренироваться в составе национальной команды.
Готовится к новому бою и Артур Субханкулов. Меньше месяца назад он завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов. Его соперником тогда стал спортсмен из Румынии. В предварительных боях на уфимский ринг вышли еще два башкирских боксера.