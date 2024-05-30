В Башкирии загорелся автомобиль с водителем в салоне

В деревне Ташлы-Елга Балтачевского района полностью сгорел автомобиль «Лада Веста». Инцидент произошел в деревне Ташлы-Елга Балтачевского района, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.

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Предварительно установлено, что 25-летний водитель остановил машину на парковке неподалеку от придорожного кафе и уснул. Авто загорелось. Парень надышался продуктами горения и был доставлен в стационар.   

Пожар потушен, уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

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