Эксперты предупреждают о магнитных бурях из-за вспышек на Солнце

Вызывает почти шоковое состояние тот факт, что за две недели, проведённых на обратной стороне Солнца, у области не закончилась энергия, и она, едва показавшись из-за горизонта, сразу произвела 2 вспышки высшего балла. Что будет дальше, надо смотреть. Базовый сценарий всё же состоит в том, что область находится на стадии разрушения. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья.

представители лаборатории солнечной астрономии