Эксперты предупреждают о магнитных бурях из-за вспышек на Солнце

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили об очередной вспышке на Солнце.
Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце-Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник.
Пока положение области на диске почти исключает влияние на Землю, но всё же только «почти». В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем по касательной.