Эксперты предупреждают о магнитных бурях из-за вспышек на Солнце

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики сообщили об очередной вспышке на Солнце.

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Область 3664, вернувшаяся к Земле, произвела второй взрыв высшего балла. Предварительный балл — X1.4. Область продолжает движение к линии Солнце-Земля, то есть к видимому центру солнечного диска, и выйдет на линию в воскресенье-понедельник.

Вызывает почти шоковое состояние тот факт, что за две недели, проведённых на обратной стороне Солнца, у области не закончилась энергия, и она, едва показавшись из-за горизонта, сразу произвела 2 вспышки высшего балла. Что будет дальше, надо смотреть. Базовый сценарий всё же состоит в том, что область находится на стадии разрушения. Если наблюдения покажут, что это возможно, будет выпущено отдельное сообщение. В зоне прямого воздействия на Землю область окажется примерно начиная с субботы — воскресенья.

представители лаборатории солнечной астрономии

Пока положение области на диске почти исключает влияние на Землю, но всё же только «почти». В целом зацепить планету вспышка уже может, хотя и самым краем по касательной.

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