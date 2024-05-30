В уфимской Шакше открылась соляная шахта

Для жителей уфимского микрорайона Шакша открылась соляная шахта. Причем инвалиды и пенсионеры могут посещать ее бесплатно. Уже с 1 июня она начнет принимать посетителей.

Шахта расположилась в банном комплексе, где тоже действуют льготы. Сюда в центр социальной адаптации «Чистотел» могут бесплатно прийти и воспользоваться процедурами инвалиды и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Действует социальное такси. Более 750 инвалидов за год уже воспользовались услугой. К слову, помогла тогда господдержка.