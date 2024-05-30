В Башкирии осудят предпринимателя, который отравил 14 человек шаурмой

В Мелеузе перед судом предстанет местный предприниматель. Его обвиняют в массовом отравлении шаурмой.
В мае прошлого года бизнесмен занимался торговлей перекуса в отсутствие условий для приготовления пищи, обработки и мытья продуктов, кухонного инвентаря, соблюдения правил личной гигиены работников, системы горячего водоснабжения и водоотведения, дезинфицирующих устройств и средств. В его киоске работали сотрудники, которые не прошли медицинский осмотр и профессиональную гигиеническую подготовку.
Прямо в день открытия точки после посещения заведения с признаками отравления в медицинские учреждения обратились 14 человек. Среди них были и дети. Некоторые были даже госпитализированы.
Предприниматель признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.