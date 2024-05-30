Врачи Уфы охладили тело пациента, чтобы провести сложную операцию

В Уфе врачи республиканского кардиологического центра провели сложную операцию и спасли жизнь 60-летнего мужчины.

Фото №1 - Врачи Уфы охладили тело пациента, чтобы провести сложную операцию

Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, пациент периодически наблюдался в кардиоцентре с артериальной гипертонией. Во время очередной плановой госпитализации у мужчины обнаружили расслаивающуюся аневризму дуги аорты.

При такой патологии нарушается строение сосуда. Его диаметр увеличивается, образуя «мешок», который в любой момент способен разорваться. Специалисты РКЦ прооперировали пациента. Во время хирургического вмешательства тело мужчины охладили до 30 градусов, чтобы защитить органы от ишемии. Врачи ювелирно заменили часть аорты протезом, установили стент для коррекции просвета сосуда и одномоментно спротезировали крупные сосуды, кровоснабжающие голову.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

После операции пациент четыре дня находился в реанимации. Благодаря командной работе хирургов, анестезиологов и современным технологиям, которые успешно применяются в кардиоцентре, удалось сохранить жизнь мужчине и вернуть его к привычной деятельности.

Фото: министр здравоохранения РБ. 

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