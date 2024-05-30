Врачи Уфы охладили тело пациента, чтобы провести сложную операцию

При такой патологии нарушается строение сосуда. Его диаметр увеличивается, образуя «мешок», который в любой момент способен разорваться. Специалисты РКЦ прооперировали пациента. Во время хирургического вмешательства тело мужчины охладили до 30 градусов, чтобы защитить органы от ишемии. Врачи ювелирно заменили часть аорты протезом, установили стент для коррекции просвета сосуда и одномоментно спротезировали крупные сосуды, кровоснабжающие голову.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ