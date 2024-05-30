Врачи Уфы охладили тело пациента, чтобы провести сложную операцию

В Уфе врачи республиканского кардиологического центра провели сложную операцию и спасли жизнь 60-летнего мужчины.
Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, пациент периодически наблюдался в кардиоцентре с артериальной гипертонией. Во время очередной плановой госпитализации у мужчины обнаружили расслаивающуюся аневризму дуги аорты.
После операции пациент четыре дня находился в реанимации. Благодаря командной работе хирургов, анестезиологов и современным технологиям, которые успешно применяются в кардиоцентре, удалось сохранить жизнь мужчине и вернуть его к привычной деятельности.
Фото: министр здравоохранения РБ.