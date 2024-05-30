Глава Башкирии принял участие в Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Радий Хабиров принял участие в расширенном заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны. Его провел Владимир Путин.
Главная тема – реализация положений указа о национальных целях развития страны до 2030 года и до 2036 года. Глава государства отметил, что в этом деле во многом определяющую роль играют усилия региональных и муниципальных команд.
Башкортостан принимает активное участие в реализации национальных проектов. В прошлом году в республике было направлено более 42 млрд рублей. В числе самых крупных объектов – детский центр онкологии и гематологии, первая очередь Межвузовского студенческого кампуса.