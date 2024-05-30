Выборы главы и новые законопроекты: основные темы заседания в Госсобрании Башкирии

Депутаты Госсобрания утвердили дату проведения выборов Главы Республики Башкортостан. Также на очередном пленарном заседании парламентарии обсудили другие актуальные законопроекты.

Очередное пленарное заседание депутатов Госсобрания началось с культурной ноты. В здании парламента открылась персональная выставка известного художника Владислава Пегова. Картины, представленные здесь, были написаны в разное время. Всего на выставке представлено более 20 произведений автора.

Десятое заседание парламента провел председатель Госсобрания Константин Толкачёв. Работа депутатов началась с рассмотрения проекта постановления Государственного Собрания «О назначении выборов Главы Республики Башкортостан». Это одно из главных политических событий, которое ждёт жителей региона в этом году. Парламентарии отметили, что жители не должны оставаться в стороне, и призвали избирателей принять участие в выборах.

Депутаты также заслушали информацию о взаимодействии Куйбышевской железной дороги с Госсобранием и иными органами государственной власти Республики Башкортостан по вопросам реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры. А в целях недопущения гибели людей на воде в преддверии купального сезона депутаты внесли изменения в кодекс РБ об административных правонарушениях. Теперь спасатели могут налагать штрафы за купание на необорудованных пляжах и за купание в нетрезвом виде.

В первом чтении также рассмотрено внесение изменений в закон о регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан. В нем уточняется норма о максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно в праве собственности и в ином праве у граждан для ведения личного подсобного хозяйства.