Известно, как в Уфе преобразится квартал у фонтана «Мальчик с кураем»

В Октябрьском районе Уфы обновляют целый квартал. В рамках подготовки к 450-летию столицы Башкортостана в городе реконструируют фонтан «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева. Работы начались в прошлом году, закончить их планируют до конца лета 2024-го.

«Мальчик с кураем» – один из любимых фонтанов уфимцев. Он появился на месте закопанного минерального источника и находится перед зданием бывшего кинотеатра «Искра». В этом году ему уже полвека, поэтому реконструкцию решили начать немедленно. Появление подсветки, расширение чаши, покраска фигуры и новый комплекс инженерных систем изменят вид фонтана до неузнаваемости.

На сегодняшний день мы демонтировали чашу фонтана полностью, сейчас демонтируем асфальт вокруг чаши фонтана, выполняем работы по устройству трубопроводов, забетонировали приямок под технологическое оборудование на 100%, то есть оно готово уже, и сейчас заводим туда трубопровод. Радик Галимов, прораб

Реконструкция фонтана связана с благоустройством площади и прилегающего бульвара Саид-Галиева. Южная сторона улицы станет пешеходной, а по северной запустят двустороннее автомобильное движение. На обновленной территории высадили новые крупномерные липы, для них установят автополив.

Благоустройство комплексное, оно идет от проспекта Октября до ул. Российской, здесь будет создано две территории. Одна из территорий будет больше прогулочная, где будет фонтан, где будет полностью благоустроена прогулочная зона со скамейками. И вторая часть – та, которая ближе к Российской, здесь будет обустроена детская игровая зона, большая площадка, где мамы с детьми смогут спокойно отдыхать на свежем воздухе. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Согласно проекту, здесь появится несколько зон, в которых расположат интерактивный музыкальный уголок, места отдыха, а также спортивные и игровые площадки. Для удобства уфимцев установят пандусы, скамейки, урны и инфостенды.

Когда-то определенно была заброшена территория. Одной изюминкой будет здесь очень красивая декоративная подсветка. Также делаем зону для мам, чтобы могли гулять, для маломобильных групп населения – все переходы. Я думаю, это место будет одним из наиболее излюбленных мест у горожан. Эдуард Остапчук, заместитель директора подрядной организации по строительству