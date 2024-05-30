Известно, как в Уфе преобразится квартал у фонтана «Мальчик с кураем»

В Октябрьском районе Уфы обновляют целый квартал. В рамках подготовки к 450-летию столицы Башкортостана в городе реконструируют фонтан «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева. Работы начались в прошлом году, закончить их планируют до конца лета 2024-го.
«Мальчик с кураем» – один из любимых фонтанов уфимцев. Он появился на месте закопанного минерального источника и находится перед зданием бывшего кинотеатра «Искра». В этом году ему уже полвека, поэтому реконструкцию решили начать немедленно. Появление подсветки, расширение чаши, покраска фигуры и новый комплекс инженерных систем изменят вид фонтана до неузнаваемости.
Реконструкция фонтана связана с благоустройством площади и прилегающего бульвара Саид-Галиева. Южная сторона улицы станет пешеходной, а по северной запустят двустороннее автомобильное движение. На обновленной территории высадили новые крупномерные липы, для них установят автополив.
Согласно проекту, здесь появится несколько зон, в которых расположат интерактивный музыкальный уголок, места отдыха, а также спортивные и игровые площадки. Для удобства уфимцев установят пандусы, скамейки, урны и инфостенды.
К юбилею столицы Башкортостана готовят не только улицы и крупные объекты. Помимо этого, в городе ремонтируют фасады зданий, дворовые территории, небольшие скверы, тротуары и пешеходные дорожки. К концу лета работы будут завершены.