В Уфе началось строительство детсада на территории ЖК «Цветы Башкирии»

На территории жилого комплекса «Цветы Башкирии» началось строительство нового детского сада. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют летом 2025 года. Общая площадь здания дошкольного учреждения составит порядка 4 тысяч квадратных метров.

В двухэтажном здании будут комнаты для занятий, помещения и спальни, медицинский и музыкальный кабинеты, спортивный зал, кабинет психолога, пищеблок. Проект сада был признан эффективным Министерством строительства Республики Башкортостан и утвержден в качестве типового, что позволит использовать его при возведении аналогичных объектов в будущем. Планировка здания и его оснащение соответствуют всем современным требованиям к дошкольному образованию.