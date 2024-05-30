Выборы главы и штрафы для купающихся: итоги заседания в Госсобрании Башкирии

Депутаты также заслушали информацию о взаимодействии Куйбышевской железной дороги с Госсобранием и иными органами государственной власти по вопросам реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры. А в целях недопущения гибели людей на воде в преддверии купального сезона депутаты внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях. Сотрудники МЧС смогут составлять протоколы и налагать штрафы в размере от двух тысяч рублей для граждан до 25 тысяч рублей для юридических лиц. Наказывать рублём будут за купание в нетрезвом состоянии, в необорудованных и не предназначенных для этого местах. Ежегодно по этим причинам в республике тонут десятки людей.