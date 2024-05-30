Выборы главы и штрафы для купающихся: итоги заседания в Госсобрании Башкирии

Выборы Главы Республики Башкортостан состоятся 8 сентября. Такое постановление приняли депутаты Госсобрания на очередном заседании регионального парламента. Всего в повестку дня было включено более 50 вопросов, основная часть которых связана с проектами республиканских законов.
Прежде чем голосовать за важные законопроекты, до начала пленарного заседания депутаты Госсобрания посетили персональную выставку известного художника Владислава Пегова. В представленной коллекции не только лучшие произведения разных лет, но и современные картины, среди которых выделяется портрет военного корреспондента Семёна Пегова.
Десятое пленарное заседание провёл председатель Госсобрания Константин Толкачёв. Открывая работу парламента, спикер обозначил главный вопрос повестки дня – определение даты проведения выборов Главы Республики Башкортостан. Председатель Госсобрания поручил депутатам провести разъяснительную работу с населением на своих участках, чтобы они не остались в стороне от предстоящих выборов. Это одно из главных политических событий, которое ждёт жителей региона в этом году.
Депутаты также заслушали информацию о взаимодействии Куйбышевской железной дороги с Госсобранием и иными органами государственной власти по вопросам реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры. А в целях недопущения гибели людей на воде в преддверии купального сезона депутаты внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях. Сотрудники МЧС смогут составлять протоколы и налагать штрафы в размере от двух тысяч рублей для граждан до 25 тысяч рублей для юридических лиц. Наказывать рублём будут за купание в нетрезвом состоянии, в необорудованных и не предназначенных для этого местах. Ежегодно по этим причинам в республике тонут десятки людей.
В первом чтении также рассмотрено внесение изменений в закон о регулировании в Башкортостане земельных отношений. В нем уточняется норма о максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно в праве собственности и ином праве у граждан для ведения личного подсобного хозяйства.
Всего в повестку дня было включено более 50 вопросов, основная часть из них связана с республиканскими нормовыми актами. Также были обсуждены и проекты федеральных законов. Одну из инициатив предложил заслуженный артист Башкортостана, депутат республиканского Госсобрания Рамиль Бадамшин.