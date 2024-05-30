Денис Мацуев и Сергей Безруков посетили Музей музыки им. Шаляпина в Уфе

Музей музыки имени Федора Шаляпина в Уфе посетили народные артисты России Денис Мацуев и Сергей Безруков. Им провели экскурсию по залам, а их здесь пять – каждый посвящен определенной теме.
Напомним, Музей музыки открылся 24 мая. Это первый в Башкортостане музыкально-театральный музей, где собрана коллекция экспонатов по истории классической музыки. Фондовая коллекция насчитывает более 900 уникальных предметов, большая часть которых датируется XIX – началом XX века. Гости высоко оценили башкирский музей и отметили, что республике есть чем гордиться.