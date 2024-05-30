Денис Мацуев и Сергей Безруков посетили Музей музыки им. Шаляпина в Уфе

Музей музыки имени Федора Шаляпина в Уфе посетили народные артисты России Денис Мацуев и Сергей Безруков. Им провели экскурсию по залам, а их здесь пять – каждый посвящен определенной теме.

Напомним, Музей музыки открылся 24 мая. Это первый в Башкортостане музыкально-театральный музей, где собрана коллекция экспонатов по истории классической музыки. Фондовая коллекция насчитывает более 900 уникальных предметов, большая часть которых датируется XIX – началом XX века. Гости высоко оценили башкирский музей и отметили, что республике есть чем гордиться.

Уфа вообще дала миру огромное количество величайших художников, таких, как Рудольф Нуреев и многие другие. Я поражен, с каким вкусом сделан этот музей, с какой любовью, и служительницы с благоговением относятся к каждой комнате.

Денис Мацуев, народный артист России

Я очень рад, что в Уфе появился такой музей. Он интерактивный, и самое главное, что для детей это интересно. Именно здесь Федор Иванович делал свои первые шаги на большой сцене, первые шаги к мировой славе, и это большая гордость для вас и для нас.

Сергей Безруков, народный артист России
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