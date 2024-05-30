Денис Мацуев и Сергей Безруков посетили Музей музыки им. Шаляпина в Уфе

Я очень рад, что в Уфе появился такой музей. Он интерактивный, и самое главное, что для детей это интересно. Именно здесь Федор Иванович делал свои первые шаги на большой сцене, первые шаги к мировой славе, и это большая гордость для вас и для нас.

Сергей Безруков, народный артист России