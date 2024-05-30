В Уфе прошло торжественное открытие нового здания арбитражного суда республики. На церемонию приехал также заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко.
В торжественной обстановке он передал символический ключ председателю Арбитражного суда Республики Николаю Архиерееву. Здание состоит из 7 этажей. На них расположены холл для посетителей и участников процессов, 36 залов судебных заседаний.
Также в 6 залах есть возможность ведения заседания с помощью ВКС. Всё оснащено современными системами и техникой. На данный момент в арбитражном суде региона работают 66 судей.