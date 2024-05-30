В Уфе прошло торжественное открытие нового здания арбитражного суда

В Уфе прошло торжественное открытие нового здания арбитражного суда республики. На церемонию приехал также заместитель председателя Верховного суда России Юрий Иваненко.

В торжественной обстановке он передал символический ключ председателю Арбитражного суда Республики Николаю Архиерееву. Здание состоит из 7 этажей. На них расположены холл для посетителей и участников процессов, 36 залов судебных заседаний.