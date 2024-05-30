В Уфе полиция проверяет электросамокатчиков

Самое частое нарушение — пересечение проезжей части. За это теперь придётся платить. Кто-то попадает в ситуации, когда приходится расплачиваться здоровьем. В 2024 году произошло 18 ДТП с участием самокатов, 7 из них — несовершеннолетние. Их количество с каждым годом увеличивается.