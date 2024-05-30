В Башкирии через месяц запустят новый водопровод

В Аургазинском районе уже через месяц запустят новый водопровод. Он станет спасением для жителей 20 населенных пунктов. Еще один строящийся объект — так называемый западный обход — освободит дороги от грузового транспорта и позволит быстрее добраться, к примеру, в Давлеканово.

За большим огородом нужен тщательный уход. Сазиде Низамовой пока приходится пользоваться лейками. Из-за слабого напора более 50% добываемой воды не доходит до жителей. Всё из-за изношенных сетей, построенных еще в конце 70-х годов. Чтобы решить вопрос кардинально, начали строительство группового водопровода по поручению главы республики. О сложностях водоснабжения ему рассказали сельчане в одной из его рабочих поездок. Радий Хабиров взял этот вопрос под свой личный контроль.

Село растет, воды много нужно. До улиц Строителей и Парковая вода летом практически не доходит, напора нет. Но это не только проблема наших улиц. У нас есть улицы, где вообще нет центрального водопровода. И поэтому мы рады, что наш район взят под контроль Радием Фаритовичем. Сазида Низамова, жительница с. Толбазы

Теперь вместо старых стальных — новые пластиковые трубы с минимальным сроком службы 50 лет. Водопровод тянут из Гафурийского района. В общей сложности это 45 километров сетей. Он обеспечит водой 20 населенных пунктов двух муниципалитетов. Его запустят уже через месяц. Сейчас работы по строительству водопровода завершены на 93%, осталось выполнить лишь техническое присоединение.

Активная стройка идет и объездной дороги межмуниципального значения, так называемого Западного обхода села Толбазы. Он разгрузит райцентр от тяжеловозов и сократит время в пути в сторону Давлеканово. Здесь работы начались в сентябре прошлого года. Уже перестроили водопропускные трубы, провели вынос коммуникаций и готовят основание под дорогу. В разгаре строительство открытого стадиона — первого в Аургазинском районе.

Вокруг футбольного поля с трибуной на 500 мест должны проложить беговую дорожку, сделать площадку для воркаута и поставить антивандальные уличные тренажеры.

В райцентре планируют построить и физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще один важный и долгожданный объект для жителей Аургазинского района. Строительные работы начнутся этим летом.