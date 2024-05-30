В Башкирии жители и общественники пытаются сохранить церковь XIX века

В Гафурийском районе пытаются сохранить церковь 19 века. Местные жители и общественники общими усилиями ищут возможность для возрождения Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Это пример русского деревянного зодчества, здание было построено без единого гвоздя. Сейчас церковь в плачевном состоянии. Благодаря фонду президентских грантов удалось пригласить московских реставраторов для обследования строения. Но вот для дальнейшей работы средств нет.

Они разбирают церковь по дощечкам, но пока лишь на бумаге. Нумеруют и записывают каждую деталь, что так бережно выкладывали строители еще в позапрошлом столетии. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в советские годы уцелел, а вот его последний настоятель репрессии тридцатых не пережил.

Покровскую церковь постигла судьба большинства храмов в советские годы. Месту духовному нашли применение практическое. Божественные песнопения сменились декламацией коммунистических лозунгов. Храм успел побывать и клубом, и складом, и хозяйственным магазином. Выдержав все ипостаси и трагедии.

Это первое, что заметили московские реставраторы. Максимум неделя — и колокольня бы обрушилась. Архитекторы начали срочно устанавливать временные укрепления, подперев соскальзывающие ряды брёвен. Задача специалистов сейчас — зафиксировать и укрепить строение, чтобы оно достояло до начала реставрации. А многие элементы сохранились чудом.

О кресте рассказала внучка репрессированного настоятеля храма. Она все годы и хранила память и надежду о возрождении этого особенного места.

Организовать приезд московских реставраторов и начать работу над проектом удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Но в целом это народная реставрация. Денег на возрождение храма пока нет.