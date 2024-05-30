ХК «Уралец» стал победителем второго сезона Башкирской хоккейной лиги

В Уфе состоялась церемония награждения игроков любительской хоккейной команды «Уралец». Коллектив стал победителем второго сезона Башкирской хоккейной лиги. В чемпионате участвовали команды госслужащих и крупнейших предприятий республики.

Кубок чемпионов Башкирской хоккейной лиги — главный трофей, результат проделанной в сезоне работы. Чемпионат длился больше полугода: сначала регулярный, затем финальные игры, где в матче до двух побед сильнее были хоккеисты любительской команды «Уралец».

Егор Попов — заслуженный тренер России. Многие годы тренирует башкирских рапиристок, готовит спортсменок к выступлению за сборную республики. Но на льду ему пришлось быть не наставником, а воспитанником.

Первый сезон в команде депутатов Госсобрания — Курултая Республики «Уралец» провели олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и телеведущая Юлия Краснова. Обе отыграли в нападении.

Башкирская хоккейная лига — лига любительская, и она объединяет представителей государственных органов, общественных организаций и крупнейших предприятий республики.