В Уфе для детей с ОВЗ организовали прогулку на теплоходе

В Уфе для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей организовали прогулку на теплоходе «Чайка» по реке Белой. Благотворительная акция приурочена к Международному дню защиты детей и традиционно проводится в конце мая.

На мероприятии собралось 60 человек – каждый ребенок пришел с сопровождающим. С гостями встретились и пообщались представители администрации Ленинского района.

В преддверии Дня защиты детей уже стало традиционным – администрация Ленинского района совместно с обществом инвалидов района, совместно с нашими меценатами проводит очень хорошее мероприятие для наших детей – прогулки на теплоходе. Такое мероприятие мы традиционно проводим для нашего поколения, для нашего будущего.

Андрей Семёнов, заместитель главы администрации Ленинского района г. Уфы

На борту за развлекательную программу «Здравствуй, лето!» отвечала детская школа искусств имени Адигама Искужина. Ее учащиеся вместе пели песни, играли на музыкальных инструментах, провели интерактивные игры, викторины и конкурсы с призами. Также на прогулке каждого ребенка угостили сладостями – они забрали гостинцы с собой. Организаторы мероприятия надеются, что прогулка надолго останется в памяти детей и наполнит их сердца добротой и яркими воспоминаниями.

Кто-то ходит в школу, кто-то вообще не ходит в школу. А здесь они общаются между собой, мы их угощаем. Для детей очень важно, чтобы они вышли в свет, посмотрели, себя показали, пообщались. Они очень ждут этой прогулки.

Ольга Тихонова, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ленинского района г. Уфы
Уфимская волна
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