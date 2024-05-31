В Уфе для детей с ОВЗ организовали прогулку на теплоходе

Кто-то ходит в школу, кто-то вообще не ходит в школу. А здесь они общаются между собой, мы их угощаем. Для детей очень важно, чтобы они вышли в свет, посмотрели, себя показали, пообщались. Они очень ждут этой прогулки.

Ольга Тихонова, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ленинского района г. Уфы