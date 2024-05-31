В Уфе для детей с ОВЗ организовали прогулку на теплоходе

В Уфе для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей организовали прогулку на теплоходе «Чайка» по реке Белой. Благотворительная акция приурочена к Международному дню защиты детей и традиционно проводится в конце мая.
На мероприятии собралось 60 человек – каждый ребенок пришел с сопровождающим. С гостями встретились и пообщались представители администрации Ленинского района.
На борту за развлекательную программу «Здравствуй, лето!» отвечала детская школа искусств имени Адигама Искужина. Ее учащиеся вместе пели песни, играли на музыкальных инструментах, провели интерактивные игры, викторины и конкурсы с призами. Также на прогулке каждого ребенка угостили сладостями – они забрали гостинцы с собой. Организаторы мероприятия надеются, что прогулка надолго останется в памяти детей и наполнит их сердца добротой и яркими воспоминаниями.