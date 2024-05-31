В Уфе ограничат скорость для электросамокатов

Планируется ограничить максимально допустимую скорость при подъезде к пешеходным переходам и местах массового пребывания людей до 5 км/час. А также увеличить размеры табличек электросамокатов с целью идентификации пользователя для привлечения его к ответственности за нарушение ПДД.