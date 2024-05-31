В Башкирии врачи помогли пациенту с большим новообразованием на шее

В РКБ им. Г. Г. Куватова обратился мужчина, у которого на шее появилось объемное новообразование. По его словам, опухоль при пальпации вызывает болезненные ощущения и доставляет дискомфорт. Кроме того, новообразование за последние две недели заметно увеличилось.

Как пояснили медики, у пациента была атерома шеи, которая может воспаляться даже если внутри нет бактериальной инфекции. В этот период ее сложно удалять. Более того, возможны серьезные осложнения – разрыв, инфицирование и гнойное воспаление.