В Уфе стартовала конференция «Клиника, генетика, лаборатория»

В Уфе стартовала междисциплинарная научно-практическая конференция «Клиника, генетика, лаборатория – 2024». Ее участниками стали специалисты не только из Башкортостана, но и из других регионов страны. Подключились и эксперты из других стран.
Специалисты презентовали современные методы диагностики: микробиологическая диагностика, гематология, иммуногематология, генетика и диагностика наследственных заболеваний, неонатальный скрининг, онкология. По многим направлениям медико-генетический центр в Уфе в числе передовых.