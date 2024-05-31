В Роспотребнадзоре Башкирии назвали основные симптомы болезни вейпов

В ведомстве рассказали не только о симптомах, но и о последствиях EVALI (англ. EVALI, от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) или болезни вейперов.

Первые признаки заболевания проявляются у 85% пациентов: повышение температуры тела, озноб, резкая потеря веса. У 95% заболевших наблюдаются боли в груди, одышка, кашель. Более половины зависимых (55%) отмечают учащенное сердцебиение и гипоксию.

Специалисты также подчеркивают, что анализ крови обязательно покажет повышенное содержание лейкоцитов: в организме прогрессирует воспалительный процесс.