В Уфе в выходные перекроют несколько участков дорог

1 и 2 июня перекроют часть Дёмского шоссе. Здесь будет производиться ремонт дороги из Дёмы в центр Уфы. Для этого перекроют две полосы, движение будет перенаправлено по встречной полосе. Ограничения будут действовать с 6 утра 1 июня до 18:00 2 июня.

Кроме того, перекроют несколько улиц в центре для проведения фестиваля VK Fest. С 23:00 31 мая до 8 утра 2 июня перекрыты будут улица Генерал-губернатора Перовского и участок Заки Валиди между улицами Гафури и Аксакова.