В Башкирии электрогенная сигарета взорвалась во рту школьника

Об инциденте в своем телеграм-канале рассказал руководитель министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Подростку 14 лет, и после того, как электронная сигарета взорвалась у него во рту, его экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Школьник поступил в тяжелом состоянии. При поступлении врачи зафиксировали у него много повреждений, обширную взрывную рану верхней челюсти, отсутствие семи зубов, ожоги на лице и шее.

Медики сделали ребенку несколько операций для восстановления верхней челюсти. Далее последовал длительный курс реабилитации. Сейчас видимых следов от взрыва электронной сигареты на лице мальчика нет. Но на восстановление ушло целых три года.