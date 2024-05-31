В Уфе пройдет премия женщин-предпринимателей «Деловой престиж»

Этой осенью в Уфе пройдет премия женщин-предпринимателей. В столице Башкортостана состоялась рабочая встреча министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева и руководителя Федеральной премии для женщин-предпринимателей «Деловой престиж» Марии Окуловой.

Победительницей может стать женщина-лидер в любой сфере – как в промышленности, так и в бьюти-индустрии. В прошлом году финал конкурса прошел в Екатеринбурге, сейчас приняли решение проводить в Уфе и приурочить его ко Дню Республики.

Если сегодня говорить про участие наших женщин в структуре промышленности, Радий Фаритович делает акцент на легкой промышленности, и народно-художественные промыслы – то, что сегодня активно развивается в республике, и поддержка инновационных проектов, которые сегодня есть. Поэтому все в совокупности даст тот результат, который мы ожидаем. Это увеличение экономического благосостояния нашей республики, поддержка молодых предпринимателей. Поэтому такой хороший эффект, ожидаемый от проведения финала конкурса «Деловой престиж» у нас, в Уфе.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Мероприятие проводится в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин, утвержденной Правительством России. Оно пройдет в четыре этапа. С 1 мая по 1 августа идет приём и проверка заявок. С 10 по 31 августа – рассмотрение заявок экспертной комиссией. С 5 по 31 сентября народное голосование на сайте премии и голосование экспертного жюри. А в октябре состоится финал и торжественное награждение победительниц.

Проведение церемонии награждения в Республике Башкортостан – это, безусловно, внушительный шаг для проекта премии-форума «Деловой престиж». Важно отметить, что республика является одним из экономически мощных регионов. Для женщин-предпринимателей это дополнительная возможность ознакомиться с экономикой региона и туристически очень привлекательным регионом.

Мария Окулова, основатель и руководитель федеральной премии «Деловой престиж»
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