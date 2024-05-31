В Уфе пройдет премия женщин-предпринимателей «Деловой престиж»

Этой осенью в Уфе
пройдет премия женщин-предпринимателей. В столице Башкортостана состоялась
рабочая встреча министра промышленности, энергетики и инноваций Александра
Шельдяева и руководителя Федеральной премии для женщин-предпринимателей «Деловой
престиж» Марии Окуловой.
Победительницей может
стать женщина-лидер в любой сфере – как в промышленности, так и в
бьюти-индустрии. В прошлом году финал конкурса прошел в Екатеринбурге, сейчас
приняли решение проводить в Уфе и приурочить его ко Дню Республики.
Если
сегодня говорить про участие наших женщин в структуре промышленности, Радий
Фаритович делает акцент на легкой промышленности, и народно-художественные
промыслы – то, что сегодня активно развивается в республике, и поддержка инновационных
проектов, которые сегодня есть. Поэтому все в совокупности даст тот результат,
который мы ожидаем. Это увеличение экономического благосостояния нашей
республики, поддержка молодых предпринимателей. Поэтому такой хороший эффект,
ожидаемый от проведения финала конкурса «Деловой престиж» у нас, в Уфе.Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Мероприятие проводится
в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин, утвержденной
Правительством России. Оно пройдет в четыре этапа. С 1 мая по 1 августа идет
приём и проверка заявок. С 10 по 31 августа – рассмотрение заявок экспертной
комиссией. С 5 по 31 сентября народное голосование на сайте премии и
голосование экспертного жюри. А в октябре состоится финал и торжественное
награждение победительниц.
Проведение
церемонии награждения в Республике Башкортостан – это, безусловно, внушительный
шаг для проекта премии-форума «Деловой престиж». Важно отметить, что республика
является одним из экономически мощных регионов. Для женщин-предпринимателей это
дополнительная возможность ознакомиться с экономикой региона и туристически
очень привлекательным регионом.Мария Окулова, основатель и руководитель федеральной премии «Деловой престиж»