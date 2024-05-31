В Уфе пройдет премия женщин-предпринимателей «Деловой престиж»

Если сегодня говорить про участие наших женщин в структуре промышленности, Радий Фаритович делает акцент на легкой промышленности, и народно-художественные промыслы – то, что сегодня активно развивается в республике, и поддержка инновационных проектов, которые сегодня есть. Поэтому все в совокупности даст тот результат, который мы ожидаем. Это увеличение экономического благосостояния нашей республики, поддержка молодых предпринимателей. Поэтому такой хороший эффект, ожидаемый от проведения финала конкурса «Деловой престиж» у нас, в Уфе.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан