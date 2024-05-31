В Башкирии на мусоросортировочных комплексах прошёл «День открытых дверей»

На мусоросортировочных комплексах в Стерлитамаке и Ишимбае прошёл «День открытых дверей». На этой территории в зоне №3 работает регоператор «Эко-Сити». С его работой ознакомились руководители региональных министерств, главы муниципалитетов, депутаты и общественники.

Вначале гостям показали возможности системы «Управление отходами», как идет контроль движения спецтехники, фотофиксация и исполнение задач по вывозу ТКО. Кроме того, существует и система контроля и учета массы отходов. После делегации показали, как проходит сортировка мусора и основные этапы его переработки. Сначала идет разделение на отдельные фракции. А на вторичной сортировке отходы уже более точно отделяются по типам.