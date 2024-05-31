ФК «Уфа» вничью сыграл с «Родиной-2»

Одно очко до выхода в Первую лигу. Футбольный клуб «Уфа» накануне провёл очередную игру в «золотой» группе Второй лиги. Наша команда гостила в Москве у «Родины-2». Лидеры турнира вновь смотрелись интереснее соперника, но забить так и не смогли.

В концовке встречи судья мог поставить пенальти в ворота москвичей, но не увидел игру рукой у защитника «Родины-2». Итог встречи – 0:0. «Уфа» за два тура до конца чемпионата уже гарантировала себе минимум третье место в «золотой» группе. Для того чтобы напрямую вернуться в Первую лигу, подопечным Евгения Харлачёва необходимо в оставшихся двух матчах против «Краснодара-2» и «Ротора» хотя бы один раз сыграть вничью.