В Башкирии лицей-интернат после ремонта станет полилингвальным

Лицей-интернат в Баймакском районе Башкирии станет полилингвальным. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя учебного учреждения Ильнур Давлеткильдин.
Сейчас в рамках школы ведутся глобальная модернизация и комплексный ремонт. Государственная программа по благоустройству включает в себя не только ремонтные работы, но и повышение квалификации учителей, 100% обновление учебных пособий и актуальное сейчас обеспечение антитеррористической безопасности.
В настоящий момент на объекте проводятся строительно-монтажные работы. На днях завершили фазу демонтажа и сегодня начались облицовочные работы. Как отметили сами строители, работа спорится, бригада собралась дружная и профессиональная. Также проведены торги по закупке оборудования и проведению работ по благоустройству территории учреждения.
В одном из своих выступлений Радий Хабиров отмечал особенности республиканской системы полилингвальных школ:
«Наши полилингвальные школы носят многонациональный характер. Это не значит, что там изучают только родные языки народов республики. Мы добавляем, прежде всего, изучение английского языка и, возможно, второго иностранного языка. Кроме того, мы нацелены на широкоаспектное формирование личности. Именно поэтому представители правительства должны посещать эти школы и рассказывать о тех задачах, которые мы сегодня решаем. Все интересные спортивные и культурные программы мы тоже должны, в первую очередь, внедрять там. Тем самым мы формируем будущую элиту нашей республики».
Фото: ИА «Башинформ».