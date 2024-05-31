В Башкирии лицей-интернат после ремонта станет полилингвальным

«Наши полилингвальные школы носят многонациональный характер. Это не значит, что там изучают только родные языки народов республики. Мы добавляем, прежде всего, изучение английского языка и, возможно, второго иностранного языка. Кроме того, мы нацелены на широкоаспектное формирование личности. Именно поэтому представители правительства должны посещать эти школы и рассказывать о тех задачах, которые мы сегодня решаем. Все интересные спортивные и культурные программы мы тоже должны, в первую очередь, внедрять там. Тем самым мы формируем будущую элиту нашей республики».