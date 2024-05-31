В Башкирии из-за укусов клещей пострадало более 3,7 тысячи человек

Специалисты Роспотребнадзора по республике рассказали о результатах мониторинга по клещам.
По данным ведомства, с начала сезона в медицинские учреждения по случаю присасывания клещей обратились 3754 человека. Из этого числа каждый третий – ребенок.
Между тем, данный показатель в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 31,2% ниже.
Эксперты еще раз напомнили о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать во время прогулок по лесу и парку: натянуть повыше носки, иметь при себе акарицидные и репеллентные средства и осматривать себя и своих близких каждые 15-20 минут.
В случае обнаружения паразита, его необходимо сдать на исследование.