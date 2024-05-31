Школьники Башкирии написали ЕГЭ по математике

Сегодня по всей стране ученики 11-х классов написали Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней. В Башкортостане для проведения государственной итоговой аттестации подготовлено 165 пунктов проведения экзаменов, вовлечено для работы в качестве организаторов более 6,5 тыс. человек.

Наиболее популярными предметами у участников ЕГЭ в 2024 году стали профильная математика – почти 53% и обществознание – более 35%.

Проведение экзамена организовано в соответствии с порядком проведения ГИА-2024. Все организаторы в аудитории и вне аудитории прошли соответствующее обучение, пункт технически оснащен всеми необходимыми средствами, ведется видеонаблюдение. Досмотр организован сотрудником Центра общественной безопасности мужского и женского пола, соответственно, для юношей и девушек. Также на базе пункта во время экзамена работает медицинский работник. Ринара Хасанова, начальник отдела образования администрации Дёмского района г. Уфы