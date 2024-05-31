Школьники Башкирии написали ЕГЭ по математике

Сегодня по всей стране ученики 11-х классов написали Единый государственный экзамен по математике базового и профильного уровней. В Башкортостане для проведения государственной итоговой аттестации подготовлено 165 пунктов проведения экзаменов, вовлечено для работы в качестве организаторов более 6,5 тыс. человек.
Наиболее популярными предметами у участников ЕГЭ в 2024 году стали профильная математика – почти 53% и обществознание – более 35%.
В уфимском пункте проведения экзамена №11 собрались 320 учащихся 11-х классов школ Дёмского района и полилингвальной гимназии №2 «СМАРТ». Ученикам провели инструктаж: в аудитории запрещено проносить аудио- и видеоносители, телефоны и справочные материалы. Разрешены бутылка воды без обертки, шоколад без фольги и необходимые, по медицинским показаниям, медикаменты.