Два игрока ВК «Урал» покинули команду

Воспитанники башкирского волейбола Евгений Рыбаков и Егор Феоктистов покинули волейбольный клуб «Урал». Диагональный Евгений Рыбаков провёл в составе уфимской команды девять сезонов, сыграл 195 матчей и набрал 1674 очка. В этом сезоне он стал пятым по результативности игроком команды.

Доигровщик Егор Феоктистов в «Урале» играл на протяжении 11 лет. За это время волейболист набрал 2399 очков. В 2017 году Феоктистов сыграл восемь матчей за сборную России в Мировой лиге и на победном чемпионате Европы. По информации телеканала БСТ, оба игрока продолжат карьеру в команде «Нова» из Новокуйбышевска.