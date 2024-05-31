В Башкирии ребёнок упал в расплавленный битум

В 2010 году в возрасте двух лет малыш упал в расплавленный битум. Мальчик лечился в районной больнице. Больше родители ребёнка за помощью в медицинское учреждение не обращались, лечением и профилактикой рубцов не занимались. После долгих лет игнорирования врачей у ребёнка диагностировали «послеожоговую рубцовую деформацию правой кисти», сгибательную контрактуру 2-5 пальцев правой кисти 2-3 степени.