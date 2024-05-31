В Башкирии ребёнок упал в расплавленный битум

В республиканском ожоговом центре Башкирии помогли мальчику, который поступил с тяжёлым последствием ожога.

Фото №1 - В Башкирии ребёнок упал в расплавленный битум

В 2010 году в возрасте двух лет малыш упал в расплавленный битум. Мальчик лечился в районной больнице. Больше родители ребёнка за помощью в медицинское учреждение не обращались, лечением и профилактикой рубцов не занимались. После долгих лет игнорирования врачей у ребёнка диагностировали «послеожоговую рубцовую деформацию правой кисти», сгибательную контрактуру 2-5 пальцев правой кисти 2-3 степени.

В ожоговом центре пациенту была проведена операция по иссечению рубцов пальцев и ладони правой кисти с одномоментной аутодермопластикой утолщённым расщеплённым неперфорированным лоскутом. Операция продолжалась более трех часов. Контрактуру устранили, пальцы фиксировали в разогнутом состоянии, аутотрансплантат прижился полностью. Функцию пальцев восстановили.

пресс-служба клинической больницы №18 г. Уфы

Фото: клиническая больница №18 г. Уфы. 

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