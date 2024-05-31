В Уфе Денис Мацуев вручил стипендии юным талантам

В Уфе Денис Мацуев вручил пять стипендий фонда «Новые имена» юным талантам. В столице Башкортостана прошли мастер-классы именитых педагогов и конкурсные прослушивания на звание стипендиата.
Их организовал Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой в рамках Музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Новыми стипендиатами стали Изида Бигаева, Виктория Волощук, Даян Самарханов, Семен Тришин, Самира Загидуллина. Последние двое получили еще приглашение в Летнюю творческую школу «Новые имена».