В Уфе прошёл творческий вечер Рината Абушахманова

В Уфе в Театре оперы и балета прошёл творческий вечер хореографа и заслуженного артиста Башкортостана Рината Абушахманова. Более четверти века он отдал родному театру не только как ведущий солист, но и как постановщик.
Концерт «Классика и современность» состоял из фрагментов спектаклей и хореографических миниатюр в постановке Рината Абушахманова. Их исполнили артисты театра, а также учащиеся хореографического колледжа. Специально для вечера постановщик создал одноактный спектакль «Класс-концерт».