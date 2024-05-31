Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Пивзавод «Шихан» начнет закупать ячмень у республиканских фермеров. Это позволяет сельхозпредприятиям получать регулярные заказы. Пути дальнейшего сотрудничества и развития обозначил сегодня Радий Хабиров на встрече с новым собственником завода. Также глава республики ознакомился с деятельностью предприятия «Красный пролетарий».

Дробление, затирание, фильтрация и варка. В этом цеху проходят основные процессы приготовления пивных напитков. Завод неоднократно менял собственников, но неизменным остается только качество выпускаемого товара. Здесь производят не только пиво, но и безалкогольные напитки, лимонад.

Сейчас завод работает только на 50% от возможной мощности. Это около 30 различных напитков. В час здесь разливают 45 тыс. бутылок.

И объемы производства планируют наращивать. На встрече с руководством предприятия Радий Хабиров договорился о том, что ячмень завод будет закупать у башкирских фермеров — так на продукцию аграриев всегда будет спрос.

Одно место пивоваренное создаёт 10 вокруг — от логиста до продавца. Мы очень к этому относимся, и мы очень рады, что глава республики очень высокую оценку дал и понимает значимость этого всего. Поэтому мы сегодня здесь собрали ведущих аграриев, которые поставляют ячмень пивоваренный. Мы договорились о том, каким образом будем увеличивать закупки.

Ораз Дурдыев, президент компании «Объединенные пивоварни — холдинг»

Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком республики. В прошлом году в бюджет региона поступило более 2 млрд рублей. По словам Радия Хабирова, завод является очень важным объектом для Стерлитамакской агломерации, поэтому республика поддержит его развитие.

Фото №1 - Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Что нравится? Во-первых, что мероприятие само по себе в хорошем технологическом состоянии, наши новые коллеги готовы и дальше его развивать. Они готовы закупать у нас ячмень, и под это мы сейчас будем готовить наших аграриев. Что очень хорошо — они будут получать гарантированные заказы. Дальше, скорее всего, что мы общими усилиями нарастим продажи и, соответственно, производство. А это всегда акцизы, это те деньги, которые приходят напрямую в бюджет республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках рабочей поездки руководитель региона также ознакомился с деятельностью предприятия «Красный пролетарий». Здесь производят нефтепромысловое оборудование и другие агрегаты для различных отраслей промышленности.

Волна

Сейчас предприятие в основном выполняет оборонный заказ. Но есть и большая гражданская составляющая. Продукцию завода поставляют ведущим нефтегазовым и машиностроительным компаниям России и Беларуси. Глава Башкортостана отметил темпы развития завода и выразил уверенность в его будущем.

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