Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Пивзавод «Шихан» начнет закупать ячмень у республиканских фермеров. Это позволяет сельхозпредприятиям получать регулярные заказы. Пути дальнейшего сотрудничества и развития обозначил сегодня Радий Хабиров на встрече с новым собственником завода. Также глава республики ознакомился с деятельностью предприятия «Красный пролетарий».
Дробление, затирание, фильтрация и варка. В этом цеху проходят основные процессы приготовления пивных напитков. Завод неоднократно менял собственников, но неизменным остается только качество выпускаемого товара. Здесь производят не только пиво, но и безалкогольные напитки, лимонад.
Сейчас завод работает только на 50% от возможной мощности. Это около 30 различных напитков. В час здесь разливают 45 тыс. бутылок.
И объемы производства планируют наращивать. На встрече с руководством предприятия Радий Хабиров договорился о том, что ячмень завод будет закупать у башкирских фермеров — так на продукцию аграриев всегда будет спрос.
Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком республики. В прошлом году в бюджет региона поступило более 2 млрд рублей. По словам Радия Хабирова, завод является очень важным объектом для Стерлитамакской агломерации, поэтому республика поддержит его развитие.
В рамках рабочей поездки руководитель региона также ознакомился с деятельностью предприятия «Красный пролетарий». Здесь производят нефтепромысловое оборудование и другие агрегаты для различных отраслей промышленности.
Сейчас предприятие в основном выполняет оборонный заказ. Но есть и большая гражданская составляющая. Продукцию завода поставляют ведущим нефтегазовым и машиностроительным компаниям России и Беларуси. Глава Башкортостана отметил темпы развития завода и выразил уверенность в его будущем.