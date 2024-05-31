Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Что нравится? Во-первых, что мероприятие само по себе в хорошем технологическом состоянии, наши новые коллеги готовы и дальше его развивать. Они готовы закупать у нас ячмень, и под это мы сейчас будем готовить наших аграриев. Что очень хорошо — они будут получать гарантированные заказы. Дальше, скорее всего, что мы общими усилиями нарастим продажи и, соответственно, производство. А это всегда акцизы, это те деньги, которые приходят напрямую в бюджет республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан