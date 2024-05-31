В Уфе прошло заседание Ассоциации застройщиков Башкирии

Что будет после завершения 8% льготной ипотеки, которая истекает 1 июля 2024 года? Ответ на этот вопрос искали те, кто, собственно, строит жилье. Сегодня в Уфе состоялось первое выездное заседание Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан с участием Премьер-министра Правительства региона.