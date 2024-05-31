Уфе в сильном пожаре пострадал приют «Берлога»

Уфимский приют «Берлога», где произошёл сильный пожар, пытается вернуться к обычной жизни. В огне, охватившем постройку и вольеры, сгорели четвероногие подопечные. Причины возгорания сейчас устанавливаются. Одна из возможных версий — поджог.

Фраза, которую они и в страшном сне не могли услышать: «Горит Берлога!». Почему много лет назад волонтёры так решили назвать приют, уже никто и не вспомнит. Пожар, охвативший пристанище четвероногих, поделил их жизнь на «до» и «после». А чью-то оборвал навсегда.

Сгоревшие Бакс и Лара попали в руки волонтеров еще малышами. Щенками их бросили хозяева. На поиски новой семьи у многих уходят годы, а кто-то так и остается в приюте. Баксу, казалось, повезло. На днях его должны были забрать домой. Не успели.

Две сбежавшие собаки, Майя и Тайна, тоже с непростой судьбой, как и все подопечные приюта. Четвероногие, скорее всего, напуганы и обожжены огнём.

Рук не хватает. Нужны силы и на восстановление приюта. Сегодня на помощь приехали сотрудники РЖД из совета молодежи и постоянные волонтёры, которые уже много лет поддерживают приют.

Скоро кому-то из 15 оставшихся четвероногих должно повезти. Сегодня на смотрины приехали люди, желающие приютить одного из подопечных приюта. Среди собак есть инвалиды. Что с ними произошло, остается лишь гадать.

Теперь Марго с двумя дочками живёт в приюте. В прошлом году у кого-то поднялась рука кинуть на территорию «Берлоги» бомбочку, напугав и так зашуганных четвероногих. Вот и в этот раз одна из рассматриваемых специалистами версий — поджог. Огонь начался с постройки со стороны забора.

«Берлога» и её подопечные будут рады любой помощи: материальной или физической. Волонтёры здесь нужны всегда. Хотя бы просто выгулять собак и пообщаться с ними.