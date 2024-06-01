В Уфе прошла отчетно-выборная конференция Курултая башкир

Сегодня в конгресс-холле «Торатау» прошла отчетно-выборная конференция курултая башкир Уфы. На ней подвели итоги проделанной работы за отчетный период, обозначены задачи на будущее.
Участие принял и первый заместитель руководителя администрации главы Башкортостана Азат Бадранов. На заседании также были избраны делегаты на 6-й съезд Всемирного курултая башкир, который пройдет в Уфе в ноябре этого года. Также был избран новый председатель столичного курултая. Им стал директор Уфимского многопрофильного колледжа Сынтимир Баязитов.
В фойе Конгресс-холла были организованы выставки национальных школ, развернуты экспозиции. В настоящее время в столице Башкортостана работают 8 башкирских школ, гимназий и лицеев. Они активно участвуют в различных конкурсах и грантовых проектах.