В Уфе прошла отчетно-выборная конференция Курултая башкир

Сегодня в конгресс-холле «Торатау» прошла отчетно-выборная конференция курултая башкир Уфы. На ней подвели итоги проделанной работы за отчетный период, обозначены задачи на будущее.

Участие принял и первый заместитель руководителя администрации главы Башкортостана Азат Бадранов. На заседании также были избраны делегаты на 6-й съезд Всемирного курултая башкир, который пройдет в Уфе в ноябре этого года. Также был избран новый председатель столичного курултая. Им стал директор Уфимского многопрофильного колледжа Сынтимир Баязитов.

Мы считаем, что курултай города Уфы как столичный, всё-таки Уфа – это столица для всех башкир, которые живут во всём мире. Каждая такая встреча – это возможность ещё раз обсудить образ современного башкира, стратегию развития современного башкира. Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы России