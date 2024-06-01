В Уфе прошёл полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

Сегодня в Уфе прошел полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Участие в нем принимают более 350 семейных команд из всех регионов ПФО. Это заключительный окружной полуфинал. Участники проходят интеллектуальные, спортивные и творческие испытания. Семьям не только нужно показать свои таланты, но и показать, как они умеют работать в команде.