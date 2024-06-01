В День защиты детей школьники Уфы рассказали, что знают про Межвузовский кампус

На вопрос, знают ли школьники, что такое кампус, второклашки, не задумываясь, отвечают, что это большой город, где живут и учатся студенты, а также собираются люди. Вуз в понимании младшеклассников - это тоже школа, где взрослые учатся «на любимую профессию».