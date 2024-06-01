В День защиты детей школьники Уфы рассказали, что знают про Межвузовский кампус

Уфимские школьники хорошо знают, что такое Межвузовский кампус, и мечтают учиться в нем на программистов и учителей. В День защиты детей команда крупнейшего вуза республики - Уфимского университета науки и технологий - побывала в гостях у школьников гимназии №158 имени Мустая Карима.
На вопрос, знают ли школьники, что такое кампус, второклашки, не задумываясь, отвечают, что это большой город, где живут и учатся студенты, а также собираются люди. Вуз в понимании младшеклассников - это тоже школа, где взрослые учатся «на любимую профессию».
В разговоре о выборе будущей специальности школьники не теряются, а уверенно заявляют, что мечтают стать программистами, архитекторами и учителями.
А вот на вопрос, что они хотели бы создать, ребята выдают - робота, который сможет готовить еду, помогать пожилым людям, а также детям в учебе.
Авторы ролика призывают взрослых, если их однажды спросят, какое будущее ждет Россию, просто показать это видео и коротко ответить: «Лучшее!».
Напомним, что строительство Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.
Фото: pravitelstvorb.ru