Филиалу госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии исполнился год

В прошлом году они заработали по всей стране. В Уфе прошла конференция по итогам работы в части помощи участникам, ветеранам СВО и членам их семей. Команда социальных координаторов увеличилась за это время в два раза — начинали с 40 человек.
В фонде оказывается всесторонняя поддержка по принципу единого окна, координаторы есть в каждом муниципалитете региона. Отдельный фронт работы посвящен инвалидам — участникам боевых действий: реабилитация, переобучение, медицинская помощь и, конечно же, социализация бойцов.