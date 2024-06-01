Филиалу госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии исполнился год

В прошлом году они заработали по всей стране. В Уфе прошла конференция по итогам работы в части помощи участникам, ветеранам СВО и членам их семей. Команда социальных координаторов увеличилась за это время в два раза — начинали с 40 человек.

В фонде оказывается всесторонняя поддержка по принципу единого окна, координаторы есть в каждом муниципалитете региона. Отдельный фронт работы посвящен инвалидам — участникам боевых действий: реабилитация, переобучение, медицинская помощь и, конечно же, социализация бойцов.

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