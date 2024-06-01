В Башкирии волонтеры готовят «кикимор» для бойцов СВО

В Туймазинском районе волонтеры готовят «кикимор» для бойцов. Так называют маскировочные костюмы. Благодаря им снайперы сливаются с природой и незаметны противнику. Заявок на них много. Съёмочная группа БСТ побывала в одном из пунктов плетения, который находится в Кандрах.

Плести необходимо в определенном порядке, чтобы бойцам стать невидимыми и максимально слиться с местностью. В таком костюме солдата не увидит даже дрон-разведчик. «Кикимору» на поле боя особенно ценят снайперы. Потому заказов на них много.

Первые сети плелись на основе рыболовных. Они были белые. Их красили марганцовкой и оплетали лентами. Теперь для создания маскировочного эффекта используют специальную основу и ткань — спанбонд. Плетется одна накидка руками пяти женщин за два дня. На них крепят и «паучки» — своего рода это имитация травяного покрова. Волонтеры села Кандры подготовили уже километры таких маскировочных сетей.