В Башкирии активисты волонтёрского клуба сплели более 85-ти масксетей

Для поддержки бойцов в зоне СВО объединяются жители разных населенных пунктов. В ноябре прошлого года в Туймазинском районе открылся волонтерский клуб села Какрыбашево. Он объединяет 18 активистов. Они уже сплели и передали бойцам более 85 сетей, 135 нашлемников и 28 маскировочных костюмов.
Жители приносят в волонтерский клуб товары первой необходимости: тушенку, консервы, постельное белье. Местный предприниматель оказал финансовую поддержку в размере 30 тыс. рублей для покупки материала. Девиз клуба — «Вместе мы сила!».