В Башкирии волонтёры шьют антидроновые одеяла

Волонтёры из Янаула осваивают новое направление в части помощи бойцам и шьют антидроновые одеяла. Благодаря соблюдению специальной очередности материалов, техника и люди под ними невидимы для вражеской авиации и дронов.

На ткань прикладывается фольга — таким образом создается теплоотражающий слой, что позволяет оставаться незамеченным. В обычной жизни этот материал используют спасатели для защиты от переохлаждения. Производство одеял-невидимок янаульские волонтеры поставили на поток. Материал закупают на средства неравнодушных земляков.

Одеяла «Невидимки» уже прошли испытания в зоне боевых действий, и на их изготовление поступает все больше заказов. А значит, есть необходимость и в материалах.