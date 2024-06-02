В Уфе впервые прошел фестиваль VK Fest

В Уфе впервые прошёл VK Fest. Масштабное мероприятие с участием звёзд российской эстрады собрало тысячи зрителей. Было организовано множество площадок. Личные истории спортсменов, прорывная идея от комика и дискуссия о том, какой он всё-таки — башкирский культурный код.

Звездный десант высадился сегодня на площадке VK Fest. Открыла это музыкальное событие лета певица Юлия Паршута. Спела не только свои хиты, представила и премьеру.

Со сцены звучала музыка всех жанров и стилей. Для поклонников жарких дискотек выступали «Звери», Клава Кока, Cream Soda, Хаски, Ramil` и Ольга Бузова.

Помимо любимых треков и горячих танцев под живую музыку, посетителей фестиваля ждал широкий выбор других развлечений. К примеру, здесь огромное количество зон, посвященных спорту. Даже можно было сыграть в хоккей. Тут и бросковая зона с искусственным льдом, бортами и воротами. ХК «Салават Юлаев» привез на VK Fest уменьшенную копию ледовой арены.

Евразийский научно-образовательный центр собрал в одном месте представителей местных университетов. В этой зоне абитуриентов и школьников знакомили с современными профессиями, говорили о достижениях науки и технологий. Тут можно было посмотреть на роботов, окунуться в виртуальную реальность и посоревноваться с мастерами киберспорта.

А эта «зеленая зона» выделяется уже издалека. Похожую на оазис площадку обустроила группа компаний «Садовое кольцо». Один из крупнейших застройщиков Уфы стал партнером VK Fest. В этой уютной беседке уфимцы и гости города могут не только укрыться от солнечных лучей и отдохнуть, но и поучаствовать в розыгрыше призов. Брендированный мерч, годовой абонемент на домашние матчи хоккейного клуба «Салават Юлаев» и большие скидки на квартиры до пятисот тысяч рублей. Вытащить шарики с призами можно было в автомате сюрпризов.

Увлекательные мастер-классы, интеллектуальные настольные игры, а ещё — выставка студии анимации «Мельница» и выступление спикеров с лекциями, одним из которых стал комик Нурлан Сабуров. На автограф-сессию увидеться с ним пришло много фанатов. Хедлайнерами VK Лектория также стали спортсмены. Они говорили, как мотивация формирует успех в спорте и жизни.

В прошлом году фестиваль попал в Книгу рекордов России как событие с большим количеством выступающих звезд разной величины и известности. Тогда музыкальное событие посетили 200 тыс. зрителей. Сегодняшний open-air также не разочаровал своих посетителей.