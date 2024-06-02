В Башкирии открыли сезон экстремальных состязаний «Гонки героев»

Преодоление себя, гонки на скорость, десятки препятствий. В республике открыли сезон одного из самых экстремальных состязаний — «Гонки героев». Старт по традиции был дан в парке «Патриот» имени Максима Серафимова в Чишминском районе. В нём приняли участие 1700 любителей спорта. На дистанции профессионалов, любителей и детей поддерживала съемочная группа БСТ.
С таким настроем участники устремились на дистанцию, где их ждали искусственные и естественные препятствия: рукоход, мясорубка, форсирование реки и другие трудности.
Любители и профессионалы в гонке бегут отдельно, но, независимо от подготовки, трудности испытывали абсолютно все участники. В такие минуты героям трассы помогала поддержка зрителей. На открытии нового сезона «Гонки героев» участников соревнований поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В планах и дальше развивать парк «Патриот». Недавно здесь открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. А вскоре приступят к строительству бассейна.
Гонка проходила в разных форматах. Опытные спортсмены состязались во всероссийских соревнованиях «Гонки с препятствиями», в чемпионате Башкортостана и непосредственно в самой «Гонке героев». На десяти километрах они прошли 35 препятствий. И здесь первыми финишировали Эдгар Осипян из Перми и уфимец Владимир Старцев. Спортсмен из Башкортостана почти всю дистанцию бежал первым, но на последних испытаниях соперник обогнал.
В этой «Гонке героев» приняло участие рекордное количество людей — 1700 человек. В командном забеге на дистанциях в 5 или 10 километров выступали коллективы разных организаций и предприятий.
Глава Башкортостана наградил призеров и победителей двух главных гонок открытия сезона почетными дипломами и медалями. А после еще долго общался с юными зрителями и участниками «Гонки героев — дети». Дети проверяли свои силы на трассе длиной в 2 километра. Всего в этом разделе соревнований выступили 350 ребят.
Сезон «Гонки героев» продлится до осени. Впереди еще много забегов, и главное помнить, что в этих соревнованиях нет проигравших. Все финишеры — герои!