В Башкирии открыли сезон экстремальных состязаний «Гонки героев»

Преодоление себя, гонки на скорость, десятки препятствий. В республике открыли сезон одного из самых экстремальных состязаний — «Гонки героев». Старт по традиции был дан в парке «Патриот» имени Максима Серафимова в Чишминском районе. В нём приняли участие 1700 любителей спорта. На дистанции профессионалов, любителей и детей поддерживала съемочная группа БСТ.

С таким настроем участники устремились на дистанцию, где их ждали искусственные и естественные препятствия: рукоход, мясорубка, форсирование реки и другие трудности.

Любители и профессионалы в гонке бегут отдельно, но, независимо от подготовки, трудности испытывали абсолютно все участники. В такие минуты героям трассы помогала поддержка зрителей. На открытии нового сезона «Гонки героев» участников соревнований поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Когда несколько лет назад мы начинали обустраивать парк «Патриот», подумали, что в Башкортостане обязательно нужна трасса с препятствиями, трасса для «Гонки героев». Мне всегда хотелось, чтобы сюда приезжали семьи с детьми, чтобы это был самый настоящий праздник. На мой взгляд, у нас это получается, трассой можно гордиться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В планах и дальше развивать парк «Патриот». Недавно здесь открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. А вскоре приступят к строительству бассейна.

Гонка проходила в разных форматах. Опытные спортсмены состязались во всероссийских соревнованиях «Гонки с препятствиями», в чемпионате Башкортостана и непосредственно в самой «Гонке героев». На десяти километрах они прошли 35 препятствий. И здесь первыми финишировали Эдгар Осипян из Перми и уфимец Владимир Старцев. Спортсмен из Башкортостана почти всю дистанцию бежал первым, но на последних испытаниях соперник обогнал.

В этой «Гонке героев» приняло участие рекордное количество людей — 1700 человек. В командном забеге на дистанциях в 5 или 10 километров выступали коллективы разных организаций и предприятий.

Глава Башкортостана наградил призеров и победителей двух главных гонок открытия сезона почетными дипломами и медалями. А после еще долго общался с юными зрителями и участниками «Гонки героев — дети». Дети проверяли свои силы на трассе длиной в 2 километра. Всего в этом разделе соревнований выступили 350 ребят.