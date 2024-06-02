Заседание Совета регионов России и Узбекистана: итоги для Башкирии

На неделе состоялся двухдневный государственный визит Президента России Владимира Путина в Узбекистан. Он оказался довольно плодотворным, о чем говорят обе стороны. Итогом визита стало подписание Москвой и Ташкентом 27 соглашений, меморандумов и протоколов в самых различных сферах. Президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев также приняли участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. На нём присутствовал и Глава Башкортостана Радий Хабиров. Делегация республики подписала ряд соглашений и укрепила деловое сотрудничество с партнёрами.

Технопарк в Ташкенте – одна из крупнейших промышленных площадок на территории Центральной Азии. Его создали в 2019 году на территории бывшего авиационного предприятия. За короткий срок здесь в партнёрстве с ведущими мировыми производителями развернули 16 высокотехнологичных производств. Среди них – выпуск промышленных кондиционеров и систем охлаждения, лифтов и эскалаторов, водяных насосов, приборов учёта газа, холодильников, стиральных машин. Опыт работы промплощадки теперь планируют использовать для запуска нового башкирско-узбекского технопарка в Ташкентской области. По словам Главы Башкортостана, аналогичную площадку в перспективе намерены организовать и в нашей республике.

Один из эффективных инструментов для развития экономики. На территории Башкортостана активно развиваем сеть технопарков, куда приходят новые резиденты. Поэтому видим необходимость дальнейшего расширения такого формата работы, в том числе с международным участием. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Последние две недели правительственная и бизнес-делегации Узбекистана активно работали в Башкортостане. Деловые партнёры провели ряд встреч в Уфе, а также обсудили укрепление сотрудничества между регионами на Всероссийском инвестиционном сабантуе в Сибае. Сразу после завершения форума Радий Хабиров отправился в Узбекистан, где также состоялась рабочая встреча с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Основными темами беседы стали развитие двусторонних отношений, реализация совместных проектов в экономике и социальной сфере. Радий Хабиров в свою очередь отметил, что башкирский бизнес проявил высокий интерес к сотрудничеству с узбекскими партнёрами. В этой связи в состав делегации республики вошли и руководители ряда компаний.

Мы свою работу выполнили хорошо, теперь можно в бизнес заходить. Это следующий этап работы, который мы будем делать. Есть уже реализованные проекты, есть проекты, которые находятся в высокой степени готовности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. Его провели Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Главная тема встречи – перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений и регионального сотрудничества.

Обращаясь к руководителям регионов, Президент России отметил, что от их эффективной работы в значительной степени будет зависеть успешное развитие отношений между двумя государствами. И Башкортостан успешно выполняет поставленную задачу. На полях совета были заключены новые соглашения о сотрудничестве между нашей республикой и областями Узбекистана.

Благодаря поддержке нашего Президента мы создали нормальные каналы общения, своего рода коридор, в который бизнес должен заходить и сотрудничать. Мы создали систему гарантий, чтобы предприниматели понимали, что они попадают не в чужую неведомую страну, а в государство, с которым установлены добрые личные взаимоотношения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан