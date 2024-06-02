Фестивали и конкурсы: как в Башкирии отметили День защиты детей

Накануне в Башкортостане отметили День защиты детей. По всей республике и в её столице прошли десятки мероприятий, главными героями которых были, конечно, самые юные жители. В парке «Ватан» состоялся крупнейший музыкальный фестиваль под открытым небом с большим количеством активностей и с участием артистов российской эстрады. Праздник ознаменовал начало каникул, поэтому 1 июня также стартовала летняя оздоровительная кампания. Летние лагеря открыли свои двери для школьников.

В этот день даже самые суровые взрослые словно впали в детство. С одной стороны ворот – чиновники и высшее руководство судов республики. С другой – дети. Мантии в этом случае не пригодятся: юные футболисты уступать не собираются – голы летят в обе стороны.

Детский сабантуй возле уфимской деревни Локотки не совсем обычный. Его организатором выступил Совет судей республики. Поэтому среди гостей – не только местные жители, но и служители Фемиды, которые приехали со всех районов Башкортостана.

Приглашены не просто дети сотрудников, судей, но и дети участников СВО, что для нас немаловажно. Сейчас мы их поздравляли, дарили подарки. Раиль Шайдуллин, председатель Верховного суда Республики Башкортостан

От спортивного – к культурному. В ГКЗ «Башкортостан» прошел форум «АРТ-Курултай», который собрал талантливых ребят со всей республики. Они презентовали свои проекты, посвященные укреплению семьи. Здесь же наградили участников конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Призеры получили сертификаты на сумму от 20 до 70 тысяч рублей.

Малыши, которые оказались в этот день в больничных стенах, тоже не остались без внимания. Министр здравоохранения республики поздравил с праздником маленьких пациентов уфимской поликлиники №5. Настроение перед процедурами детям поднимали с помощью песен, танцев, аниматоров и подарков.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» за последнее время открылись детские поликлиники в Туймазах, Дюртюлях, Баймаке и Месягутово. Также продолжается модернизация первичного звена здравоохранения Уфы. По поручению главы республики работу начали с реконструкции детских поликлиник. В их число вошла и пятая. По словам руководства медучреждения, на капремонт выделено 50 млн рублей.

В День защиты детей официально стартовали самые большие и любимые каникулы – летние. А лагеря уже открыли двери для отдыхающих. Среди них «Орленок» в Илишевском районе. С самого утра родители начали привозить своих детей. За три месяца в Башкортостане в оздоровительных лагерях должны укрепить здоровье около полумиллиона школьников.